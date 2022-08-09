В России предложили бесплатно обеспечивать детей школьной формой В Союзформе предложили бесплатно выдавать детям начальных классов школьную форму

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды (Союзформа) Владимир Богомолов предложил бесплатно обеспечивать детей начальных классов школьной формой отечественного производства. Он убежден, что такая инициатива помогла бы региональным предприятиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На наш взгляд, было бы важно посмотреть инициативу по бесплатному обеспечению школьной формой учеников начальных классов — с первого по четвертый <...>, изготавливаться она должна на отечественных предприятиях из отечественных материалов. Это и помощь нашим региональным предприятиям, комплект будет стоить до пяти тысяч, в плане страны это 25–30 миллиардов рублей, — пояснил Богомолов.

В связи с подорожанием школьной формы для мальчиков на 300%, дневников — на 284%, а тетрадей — на 24% председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала вновь выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей единоразово. Она предложила представителям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обратить особое внимание на рост цен на товары для школьников. По ее словам, жадность производителей нужно обуздать вплоть до привлечения к уголовной ответственности.