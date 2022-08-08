В России пожаловались на дефицит инсулина в аптеках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весной 2022 года многие россияне начали скупать инсулин в аптеках, чтобы пополнить свои запасы, из-за этого в России возник дефицит препарата, рассказала RTVI президент Московской диабетической ассоциации (МДА) Эльвира Густова. При этом она уточнила, что проблемы коснулись не только зарубежных лекарств, но и отечественных аналогов.

По ее словам, дефицит возник в начале весны 2022 года из-за стремления пациентов сформировать запасы. Потом ажиотаж спал, но появились проблемы с логистикой. Сложности коснулись не только поставляемых из-за рубежа инсулинов, но и тех, которые выпускаются в России, так как для их производства используются импортные компоненты, — пишет издание.

Из-за этого, по мнению Густовой, рынок инсулина в России сократился, так как большая часть препаратов закупалась государственными медицинскими учреждениями для обеспечения россиян необходимым лекарством по льготному рецепту.

16 июня Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов до 5,5–28%. Это такие формы инсулина, как лизпро, двухфазный инсулин аспарт, двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Решение обусловлено риском дефектуры, увеличением издержек производителей и усложнением логистики.