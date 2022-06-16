Цены на инсулин в шприц-ручках вырастут до 28%

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Федеральная антимонопольная служба в начале июня согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов до 5,5–28%. Это такие формы инсулина, как лизпро, двухфазный инсулин аспарт, двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин, пишет «Коммерсант».

Решение обусловлено риском дефектуры, увеличением издержек производителей и усложнением логистики. Эксперты считают, что производители скорее всего будут повышать цены постепенно из-за опасения снижения конкурентоспособности.

О повышении предельной цены попросили такие производители, как российские «Герофарм» и «Медсинтез» и датский Novo Nordisk. «Герофарм» будет перерегистрировать цены по большинству позиций инсулинов, после чего цена на инсулин лизпро этой фирмы в шприц-ручках достигнет порядка 1,6 тыс. рублей за упаковку.

Максимальная стоимость инсулина в шприц-ручках будет выше, чем у других форм выпуска этого же препарата. По словам гендиректора группы «Герофарм» Петра Родионова, это дорогая форма выпуска препарата, которая ко всему прочему относится к валютной составляющей.

Ранее коммерческий директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский заявил, что нехватки медикаментов на рынке РФ не ожидается, однако нынешняя ситуация приведёт к подорожанию как импортных, так и отечественных лекарств. Возможное подорожание отечественных препаратов, по словам эксперта, будет связано с закупкой компонентов для их производства за рубежом.