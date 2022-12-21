В России появится единая база генетической информации Госдума приняла закон о создании «Национальной базы генетической информации»

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании государственной информационной системы «Национальная база генетической информации», сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке авторы подчеркнули, что появление подобной базы поможет выявлять связи последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК с разными функциями и свойствами организма. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию генетических технологий в Российской Федерации и консолидации научного сообщества, что обеспечит высокий уровень прорывных научных результатов, — гласит текст пояснения.

Закон устанавливает, что обладателем генетической информации будет государство, заказчиком — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за научную, научно-техническую и инновационную деятельность. В качестве оператора выбран ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что создание единой национальной базы данных о генофондах растений, животных и микроорганизмов в России позволит понять, какие сведения об окружающем мире уже известны и каких пока не хватает. По ее словам, на основании такой базы данных ученые выработают стратегию генетических исследований.