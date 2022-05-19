В России предложили создать базу данных о генофондах растений и животных Сенатор Гумерова предложила создать базу данных о генофондах растений и животных

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Создание единой национальной базы данных о генофондах растений, животных и микроорганизмов в России позволит понять, какие сведения об окружающем мире уже известны и каких пока не хватает, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что на основании такой базы данных ученые выработают стратегию генетических исследований.

Создание единой базы позволит провести инвентаризацию таких данных: какие сведения у нас уже есть, а каких пока недостаточно. На основании этого будет выработана стратегия генетических исследований, что позволит в будущем развивать современные научные технологии в области животноводства, растениеводства, селекции, терапии наследственных заболеваний и так далее, — уточнила Гумерова.

Она добавила, что в России активно проводятся исследования в области генетики. Однако информация всегда разрозненная, так как научные организации ведут базы данных по своим стандартам. Более того, множество информации хранится на зарубежных серверах, что на сегодняшний день не отвечает интересам национальной безопасности страны, подчеркнула Гумерова. Она также уточнила, что генетическую информацию о людях собирать не будут.

Ранее российские ученые с помощью геномного редактирования создали устойчивые к заболеваниям формы картофеля, который при этом не цветет. Технология позволяет изменять целевые гены, не добавляя в них ничего «чужеродного», объяснил академик Геннадий Карлов, директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ).