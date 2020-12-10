В России посетителей ТЦ привлекут к тренировкам по эвакуации

https://static.news.ru/photo/1ea24c22-3b76-11eb-bcf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со следующего года тренировочные эвакуации в местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах, будут проводить при участии посетителей. Это прописано в новых нормативах правил пожарной безопасности, которые вступают в силу с 1 января.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находившихся в здании, сооружении, — приводит ТАСС выдержку из новых правил.

Согласно нормативам, граждане в случае возгорания в здании должны будут не только принимать посильное участие в организации эвакуации людей, но и помогать тушить пожар на начальной стадии, если это не несёт угрозы жизни и здоровью.

Новые правила снимают с главы организации, где начался пожар, обязанность назначать ответственных за эвакуацию, хотя такое право за руководителем остаётся. Также будет упразднено требование о размещении табличек с телефонами пожарной службы в зданиях, говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно новым противопожарным правилам, россиянам с 1 января запретят разводить костры на дачных участках и готовить еду на открытом огне вне специально оборудованных мест.