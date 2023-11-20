В России подвели итоги летней оздоровительной кампании

Фото: Надежда Чичерова/РИА Новости

Дети на площади в Мариуполе перед отправкой на отдых в детские оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Летом 2023 года в российских детских лагерях отдохнули и прошли оздоровление 5,2 миллиона детей, из них 1,6 миллиона — ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Итоги кампании подвели на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы».

За три летних месяца организованными формами отдыха и оздоровления охвачено свыше 80 тысяч детей из новых субъектов России, 95 тысяч детей участников СВО, свыше миллиона детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Этим летом в стране работали 39 327 детских лагерей, что почти на одну тысячу больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего в работе организаций отдыха детей и их оздоровления были задействованы 657 тысяч человек, в том числе 358 тысяч педагогических работников и 81 тысяча вожатых. Было трудоустроено более 1,3 миллиона подростков, что на 300 тысяч больше, чем в 2022 году. В 2023 году детские лагеря России посетили более 54 тысяч детей-инвалидов и 105 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведено 3,5 тысячи инклюзивных смен для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в которых приняли участие 300 тысяч человек.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как правило, в таких центрах царит дружеская атмосфера, еще с советских времен организаторы делали упор на воспитание в детях уважительного отношения к каждому, не делая никаких различий по национальному или религиозному признаку. Эти традиции заложили еще в знаменитом детском центре «Артек», куда приезжали ребята со всех далеких уголков СССР, а потом и России, а еще и многих зарубежных стран. К слову, «Артек» до сих пор считается одним из лучших детских центров страны и мира. Так, в 2000 году в Токио «Артек» был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч подобных детских организаций из 50 стран мира. За 2022 год «Артек» принял более 38 тысяч детей — из России и из 35 стран. Здесь в ходе 15 смен реализуется более 200 дополнительных общеразвивающих программ.

«Артек» часто сравнивают с образовательным центром «Сириус», который тоже принимает и летом, и в течение года сотни детей. Однако практика работы «Сириуса» показывает, что в работе детских организаций бывают и неприятные исключения. Оздоровительную, просветительскую и образовательную кампанию этого года омрачил скандал в «Сириус» в Сочи. 1 ноября к депутату от Якутии Федоту Тумусову обратились родители из республики Саха-Якутия, которые пожаловались на травлю их детей и ксенофобию, о чем сообщили многие российские СМИ. Якутские дети были оскорблены нацистским приветствием и обращением к ним (детей называли «узкоглазыми» и так далее), причем выяснилось, что подобные нападки по национальному признаку в «Сириусе» происходят не в первый раз. Депутат направил запросы в администрацию «Сириуса» и прокуратуру. Сейчас конфликт разобран и погашен, однако сам факт произошедшего тревожит.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

«В детских образовательных или воспитательных организациях дети должны получать не только новые образовательные навыки, но и быть вовлечены в социальные, воспитательные процессы, ведь педагогика – это не просто преподавание чего-либо, это работа с личностью ребенка. Кроме того, каждый ребенок, который отправляется издалека в такой детский центр, образовательное учреждение, оставаясь без поддержки близких, вдалеке от родителей, попадая в незнакомую обстановку, должен всегда быть психологически защищен, получать максимальную поддержку от сотрудников центра, чтобы ощущать себя в новом коллективе комфортно и безопасно. В данном случае этого не произошло. Важно, чтобы в наших центрах для детей и юношества серьезно думали о психологическом комфорте юных подопечных, ведь подобные случаи могут стать моральной травмой, которая запомнится на всю жизнь», - рассуждает психолог Сергей Мордвинов.

Стоит заметить, что регионами-лидерами в организации летней оздоровительной кампании 2023 года были признаны Республика Крым, Ставропольский край, Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Магаданская, Тульская и Тюменская области.

Краснодарский край в эту линейку не вошел, хотя, казалось бы, наше черноморское побережье – прекрасный вариант для времяпрепровождения детей. «Все просто – ведь дело не только в хорошей инфраструктуре, наличия моря и солнца, но и в том, какая атмосфера царит в конкретном детском центре, как ощущает себя ребенок в этом конкретном месте. Да и родители, прежде чем отправить туда ребенка, даже если он едет в подобное место не по платной путевке, а за определенные заслуги, сначала изучают сложившуюся практику, читают отзывы, - отмечает педагог Екатерина Слонова. - Поэтому важен имидж детского учреждения, который и складывается из опыта работы его педагогов, из взаимодействия персонала с детьми. Недаром «Артек» всегда воспринимался как образец подобного детского центра отдыха и развития в нашей стране. Другим оздоровительным или образовательным детским организациям России стоит стремиться к этой высокой планке качественной воспитательной и образовательной работы».