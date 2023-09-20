В России ответили на публикацию о передаче Киеву французских истребителей Военэксперт Дандыкин: Mirage 2000 для Украины так и останется миражом

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Dassault Mirage 2000

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Украина не успеет получить французские истребители четвертого поколения Dassault Mirage 2000. Он не исключил, что Париж откажется передать авиационную технику Киеву, как это было с танками Leclerc.

Посмотрим, что у них получится, Франция, отказалась поставлять Киеву «Леклерки». Не факт, что самолеты передаст. Но сам факт упоминания в СМИ неприятен, просто так такие публикации не появляются. Кроме того, это не F-16, не стандарт НАТО, у Франции свое авиастроение. Mirage 2000 — неплохой истребитель четвертого поколения, по характеристикам похож на американский F-16, — отметил Дандыкин

По его словам, по характеристикам Mirage схожи с американскими F-16. Собеседник отметил, что Mirage способен нести одну крылатую ракету Storm Shadow (французский вариант — Scalp).

Но Mirage 2000 уже устарели, первый полет состоялся в конце 1970-х, у Франции есть более современные машины — Dassault Rafale. Хотелось бы, чтобы этот «Мираж» остался миражом — природным явлением. Думаю, что Киев просто не успеет их получить. У Парижа своих проблем хватает, в том числе в Африке. Надеюсь, у них хватит благоразумия, — добавил Дандыкин.

Он не исключил, что Mirage 2000 уступает российским истребителям Су-35 (поколение 4++) и Су-57 (пятое поколение).

Ранее портал Intelligence Online сообщил, что Киев и Париж обсуждают возможности передачи ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. По данным издания, стороны близки к заключению такого соглашения.

Канцлер Германии Олаф Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели, заявил ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной 375-летней годовщине со дня подписания Вестфальского мира. В ходе своего выступления, транслировавшегося телеканалом Phoenix, министр заявил, что спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.