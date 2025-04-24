В России оценили шансы возвращения голливудского кино Глава «Синема Парка» допустил возвращение голливудского кино в течение трех лет

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Киностудии Голливуда могут вернуться на российский рынок в горизонте от одного года до трех лет, такое мнение высказал глава «Синема Парка» Алексей Васясин. По его словам, которые приводит РБК, люди и с той и с другой стороны «живут надеждой». Васясин уверен, что рано или поздно произойдет «эффект домино».

Никто ведь по факту не поменялся: и в студиях, и у нас работают все те же люди. Поэтому точно переговоры ведутся. Все понимают, что произойдет «эффект домино». Как только найдется хотя бы один, у кого будет смелость стать первым, тут же придут и другие, — убежден глава «Синема Парка».

Васясин признал, что определить условия для возобновления работы с голливудскими студиями должно государство. По его мнению, крупные компании, такие как Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal, сперва займутся дистрибуцией отдельных фильмов в России, и только после этого вернутся полноценными представительствами. При этом студия Miramax уже полноценно работает в стране.

Ранее депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал прекратить показ в России западных фильмов об изменах и сомнениях перед свадьбой. По его словам, подобные истории оказывают негативное воздействие на зрителей.