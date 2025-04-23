В России призвали не показывать западные фильмы об изменах Депутат Иванов призвал не показывать в России западные фильмы об изменах

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В России стоит прекратить показ западных фильмов об изменах и сомнениях перед свадьбой, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные истории оказывают негативное воздействие на зрителей.

Я вчера случайно стал свидетелем показа сразу двух фильмов, и оба затрагивали тему сомнений перед свадьбой, побегов невест и женихов. От старых фильмов, таких как «Свадебный переполох», «Сбежавшая невеста» или «Полночь в Париже», до более современных, например, «Моя вторая половинка» 2021 года — все они эксплуатируют сюжеты о метаниях, изменах и страхе перед обязательствами. Подобные истории, где женихи просыпаются в постели с незнакомками после мальчишников или невесты в последний момент решают сбежать, оказывают отрицательное воздействие на умы зрителей. Необходимо критически оценивать контент, который попадает на экраны, и продвигать позитивные примеры крепких и любящих семей, — сказал Иванов.

Он добавил, что нужно продвигать фильмы и телепрограммы, которые воспитывают в людях уважение к семейным ценностям, любовь и ответственность. По словам депутата, картины об изменах провоцируют страх перед созданием семьи.

Ранее сообщалось, что американские кинокомпании перестали продвигать инклюзивность и разнообразие и теперь делают ставку на показ в фильмах семейных ценностей. Это может быть связано с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.