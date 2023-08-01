В России оценили идею сокращения летних каникул Омбудсмен Волынец: сокращение каникул не решит проблему роста детской смертности летом

Фото: shutterstock.com

Летом показатели смертности среди детей и подростков растут, поэтому в экспертной среде звучат предложения сократить летние каникулы, рассказала в беседе с «360» уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец. По ее словам, такой путь решения проблемы неверен.

По данным исследования РАНХиГС, средняя смертность в летние месяцы превышает среднегодовые показатели для детей в возрасте 5-9 лет на 21%, для подростков 10–14 лет — на 32%, 15–19 лет — на 19%. При этом дети чаще всего умирают в результате несчастных случаев. Специалисты назвали причиной этой тенденции «слишком длинные» школьные каникулы, когда дети лишены семейного и школьного надзора. Поэтому, по мнению исследователей, каникулы надо сократить, при этом расширив поддержку организованного отдыха и трудоустройства детей.

Ни родители, ни дети категорически не согласятся сокращать школьные каникулы. Другой момент — занимать детей в перерыв в обучении, конечно, надо. <...> Нужно совершенствовать программы трудоустройства для подростков, чтобы они не теряли время на каникулах. Причем многие дети сами хотят работать, — подчеркнула омбудсмен.

Она напомнила, что трехмесячные каникулы в свое время специально рассчитали и проверяли десятилетиями, подтверждая эффективность такого отдыха. По словам эксперта, сокращение летних каникул может привести к всплеску психических расстройств у детей. К тому же, как отметила омбудсмен, дети без присмотра могут пострадать и во время школьного периода, если ими не заниматься.

С таким же успехом можно перестать отпускать взрослых в отпуск.<...> По смыслу это очень похоже на сокращение отдыха у школьников, — считает Волынец.

Она высказала мнение, что загородные лагеря, а также летние кружки и секции для детей должны быть бесплатными, и предложила вернуть советскую практику, когда дети имели возможность отдыхать в санаториях и посещать лагеря за счет взносов, которые их родители вносили в профсоюзы.

Косвенная поддержка семей с детьми не только приведет к сохранению детских жизней, но и настроит наше население на деторождение, — резюмировала Волынец.

Ранее психолог Ирина Гришина рассказала, что заинтересовать ребенка учебой летом можно, обсудив с ним график занятий, как с равным партнером. При этом важно с уважением отнестись к желанию подростка отдыхать и делать то, что ему захочется.