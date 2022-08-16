В России не исключили вспышки гриппа осенью Вирусолог Аграновский допустил вспышки гриппа осенью в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что в России нельзя исключить вспышки гриппа, однако это будет зависеть от штамма, который будет распространяться в стране. Эксперт отметил, что грипп является более опасным вирусом, чем оспа обезьян. По этой причине ученый призвал не останавливать работу по изучению гриппа, пишет URA.RU.

Исключить вспышки гриппа не могу, но всё зависит от того, какие штаммы будут. Могут быть какие-то новые и высокопатогенные, а могут быть помягче варианты. Пока это не понятно. Надо за всем следить, — рассказал Аграновский.

Специалист подчеркнул, что коронавирус не вытесняет грипп. По его словам, оба вируса могут существовать параллельно, а это создаёт дополнительную опасность.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Эксперт пояснил, что одним из методов является введение вещества, добываемое из стрептококков, которое растворяет тромб. Он отметил, что это необходимо сделать за 4–6 часов до начала приступа при достаточной укомплектованности бригады в больнице.