В России предложили увязать семейную ипотеку с числом детей Ректор ВШЭ призвал увязать сумму семейной ипотеки с числом детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суммы кредита по семейной ипотеке в России должны быть увязаны с числом детей в семьях, заявил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов в ходе ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». По его словам, это должно быть одной из первоочередных мер поддержки многодетных семей, передает корреспондент NEWS.ru.

Вот величина кредита по семейной ипотеке. Она сейчас от числа детей в семье не зависит. Логично, чтобы это было изменено. И мы должны увеличивать с числом детей величину кредита по семейной ипотеке. И создать какой-то сертификат или даже карту, типа «Пушкинской карты», для оплаты дополнительного образования школьников и дошкольников многодетных семей, — сказал Анисимов.

Кроме того, ректор ВШЭ обратил внимание, что суммарный коэффициент рождаемости зависит от типа жилья. Так, дети чаще рождаются в арендном субсидированном социальном жилье, что показал пример Швеции. В то же время в ипотечном жилье, как, например, в Италии, Испании или Южной Корее, суммарный коэффициент рождаемости меньше.

Поэтому наше экспертное предложение — нужна программа субсидирования арендной платы за жилье экономкласса для семей с детьми до семи лет и многодетных семей. Критически считаю [это] важным, — отметил Анисимов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам прошлого года в России зафиксировано сохранение суммарного коэффициента рождаемости практически на уровне 2023-го. По ее словам, в 18 регионах страны даже наблюдается небольшой рост рождаемости, однако этого недостаточно.