В России нашли способ заставить электросамокатчиков снижать скорость «Известия»: МВД попросили делать «лежачие полицейские» для электросамокатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

АНО «Институт исследования современной политики» просит МВД установить «лежачие полицейские» для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе для электросамокатов, сообщили «Известия» со ссылкой на обращение организации. Общественники отметили, что за девять месяцев прошлого года произошло свыше 2,6 тысячи ДТП с участием такого транспорта, это в три раза превышает показатели за предыдущий год.

Обращение адресовано начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову. Директор ИИПСП Антон Орлов в документе подчеркнул, что ситуация осложняется участившимися происшествиями с участием электросамокатов на тротуарах и на дорожках в парках, в том числе в местах отдыха детей. Снижение допустимой скорости в России до 25 км/ч улучшило ситуацию с арендованными электросамокатами, но не повлияло на владельцев самокатов, говорится в обращении.

Очевидно, что введение запретительных мер в виде закрытия парковых зон для СИМ не поможет справиться с проблемой в полной мере и пешеходы все так же будут находиться в опасности, в том числе дети. Данная проблема будет оставаться актуальной до тех пор, пока будет иметь место такое явление, как «трасса» для СИМ. В данном случае имеется в виду прямой участок дороги, (парк, бульвар, тротуар и пр.), который предназначен для пешеходов, но может использоваться для разгона пользователями СИМ, — говорится в обращении.

В документе также говорится, что решить проблему с высокой аварийностью в парковых зонах и в местах перехода проезжей части пешеходами на тротуарах помогло бы наличие искусственных неровностей. Это сведет к минимуму аварии по вине пользователей СИМ, поскольку они будут вынуждены снижать скорость на пешеходных участках дороги, уверены авторы обращения.

Ранее в Санкт-Петербурге двое несовершеннолетних на самокатах оказались под колесами машин. Одна авария произошла в Приморском районе, вторая — в Кронштадте. Обоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.