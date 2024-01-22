В России нашли способ выявлять опасные для детей игрушки Роскачество предложило начать психолого-педагогическую проверку игрушек

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Роскачество предложило проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ. Ведомство определило признаки игрушек, которые способны причинить психологический вред ребенку.

Согласно документу, опасными для ментального здоровья детей являются игрушки, изображающие жестокость и насилие, побуждающие ребенка к совершению действий, представляющих угрозу его жизни или здоровью. Кроме того, в продаже не должно быть игрушек, которые изготавливаются иностранными агентами.

В ведомстве отметили, что сейчас на рынке нет критериев, которые позволили бы оценить безопасную для здоровья ребенка игрушку. Это оставляет возможность для недобросовестных производителей выходить на рынок с товарами, не соответствующими духовному и нравственному воспитанию детей. В связи с этим планируется разработать ГОСТ, который определит параметр безопасности для данной категории товаров.

Производители смогут использовать ГОСТ на добровольной основе, чтобы определять возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. А государственные заказчики, например детские сады и другие учебно-методические организации, — для закупок детских товаров, — отметили в Роскачестве.

Ранее Российский технологический университет предложил Минцифры ввести запрет на использование искусственного интеллекта в некоторых сферах и видах деятельности, в том числе в области создания маркетингового контента для детей.