В России началась вакцинация животных от COVID-19

https://static.news.ru/photo/70fe1202-be35-11eb-adf9-96000091f725_660.jpg Фото: Информационный портал «Ветеринария и жизнь»/АГН «Москва»

В России стартовала вакцинация животных против COVID-19. Об этом советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила ТАСС.

В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19, — цитирует её агентство.

Животным вводят препарат «Карнивак-Ков», который разработали российские учёные. Это единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для братьев наших меньших.

По словам Мелано, вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных.

Советник главы Россельхознадзора добавила, что клиники отметили повышенный интерес к вакцинации у заводчиков, людей с активной гражданской позицией, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также тех, чьи животные содержатся на свободном выгуле.

На данный момент вакцинацию животных начали в Москве, Рязани и Брянске. На очереди — Челябинск, Крым и Санкт-Петербург.

Препарат для вакцинации против COVID-19 для животных разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), его зарегистрировали в России и уже внесли в соответствующий реестр лекарственных средств. Вакцина носит название «Карнивак-Ков» и предназначена для вакцинации плотоядных животных — например, собак и кошек, а также пушных зверей.

Ранее Мелано рассказала, сколько будет стоить вакцинация домашних животных от коронавируса. Она напомнила, что вакцина двухкомпонентная, общая стоимость составит 588 рублей. Она добавила, что в эту стоимость не входит оказание услуг в ветеринарной клинике.