Названа цена прививки от COVID для кошек и собак

https://static.news.ru/photo/b2426e1e-9222-11eb-ba6a-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, сколько будет стоить вакцинация домашних животных от коронавируса. Она напомнила, что вакцина двухкомпонентная.

Вакцинация двукратная, поэтому общая стоимость 588 рублей, — сказала Мелано РБК.

Она добавила, что в эту стоимость не входит оказание услуг в ветеринарной клинике.

Препарат для вакцинации против COVID-19 для животных разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), его зарегистрировали в России и уже внесли в соответствующий реестр лекарственных средств. Вакцина носит название «Карнивак-Ков» и предназначена для вакцинации плотоядных животных — например, собак и кошек, а также пушных зверей.

Ранее NEWS.ru писал, что массовое производство препарата могут запустить уже в апреле. Для испытаний привлекались собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Разработчики сделали вывод, что препарат «Карнивак-Ков» имеет высокую иммуногенную активность и безопасен для питомцев. В 100% случаев у животных выработались антитела.