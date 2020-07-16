В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей

https://static.news.ru/photo/363507a2-c773-11ea-bce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный фонд России (ПФР) начал автоматически оформлять страховые номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) на детей, рождённых 15 июля 2020 года и позднее. Теперь для этого не нужно оформлять заявления.

ПФР будет присылать номер в личный кабинет мамы ребёнка на портале Госуслуг, сообщили в пресс-службе Фонда. Там уточнили, что СНИЛС будет оформлен, когда сведения о рождении ребенка поступят из реестра ЗАГС.

Вместе с тем, сервис доступен только тем, кто зарегистрирован на Госуслугах, уточнили в ПФР. В личном кабинете можно настроить уведомления об оформлении документа по электронной почте или в СМС.

За первый день работы сервиса было оформлено 5,3 тысячи номеров СНИЛС.

В пресс-службе ПФР добавили, что новая норма также не распространяется на приёмных детей, так как необходимые данные могут предоставить в фонд только усыновители.

Возможность получения СНИЛС дистанционно через портал Госуслуг или сайт ПФР появилась у россиян в мае, писал NEWS.ru.