В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей

Пенсионный фонд России (ПФР) начал автоматически оформлять страховые номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) на детей, рождённых 15 июля 2020 года и позднее. Теперь для этого не нужно оформлять заявления.
ПФР будет присылать номер в личный кабинет мамы ребёнка на портале Госуслуг, сообщили в пресс-службе Фонда. Там уточнили, что СНИЛС будет оформлен, когда сведения о рождении ребенка поступят из реестра ЗАГС.
Вместе с тем, сервис доступен только тем, кто зарегистрирован на Госуслугах, уточнили в ПФР. В личном кабинете можно настроить уведомления об оформлении документа по электронной почте или в СМС.
За первый день работы сервиса было оформлено 5,3 тысячи номеров СНИЛС.
В пресс-службе ПФР добавили, что новая норма также не распространяется на приёмных детей, так как необходимые данные могут предоставить в фонд только усыновители.
Возможность получения СНИЛС дистанционно через портал Госуслуг или сайт ПФР появилась у россиян в мае, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен