В России может появиться «Талибан Тур» для поездок в Афганистан RT: в Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Талибан Тур»

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Предприниматель Анатолий Аронов подал заявление о регистрации товарного знака «Талибан Тур», компания будет организовывать для туристов поездки в Афганистан, сообщает RT. Сделал бизнесмен это после того, как Верховный суд России снял запрет с «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена).

Бизнесмен намерен отправлять в Кандагар группы от трех до пяти человек. На протяжении двух недель туристам обещают полное погружение в афганскую культуру.

До этого товары из Афганистана могут массово поступить на российский рынок — ожидается рост поставок гранатов, изюма, ковров ручной работы, хлопка, шерсти и даже напитков, включая колу. Mash пишет, что товарооборот между двумя странами может превысить $3 млрд. С 2022 года талибы уже начали ввозить в Россию кандагарские гранаты — впервые за 30 лет.

Ранее стало известно, что Китай является одним из самых популярных зарубежных направлений на летний сезон у россиян. По данным туроператора «Русский Экспресс», спрос на путевки в эту страну по сравнению с прошлым годом вырос на 1148%. Сейчас на КНР приходится 10,5% от общего числа заявок компании. На первом месте с долей в 25,7% находится Турция.