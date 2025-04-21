Спрос на туры в одну страну неожиданно взлетел на тысячу процентов «Русский Экспресс»: объем летних бронирований путевок в Китай взлетел на 1148%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай является одним из самых популярных зарубежных направлений на летний сезон у россиян, рассказали NEWS.ru в компании «Русский Экспресс». По данным туроператора, спрос на путевки в эту страну по сравнению с прошлым годом вырос на 1148%. Сейчас на КНР приходится 10,5% от общего числа заявок компании. На первом месте с долей в 25,7% находится Турция.

Объем бронирований на предстоящий летний сезон вырос практически вдвое — на 95%. В топ-5 популярных направлений Турция, на нее приходится 25,7% от общего числа заявок, ОАЭ с долей 17,6%, Китай с долей 10,5%, Мальдивы (7,1%) и Абхазия 4,7%. При этом спрос на туры в КНР по сравнению с прошлым годом вырос на 1148%, — сообщили в «Русском Экспрессе».

По данным туроператора, спрос на туры на Мальдивы увеличился на 95%, в ОАЭ — на 93%, в Турцию — на 65%, в Абхазию — на 78%.

Ранее сообщалось, что 160 тыс. рублей хватит для того, чтобы организовать хороший отдых на двоих в России в мае. По мнению вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, такой бюджет открывает достаточно широкие возможности для путешествий по стране. Среди направлений отдыха он посоветовал рассмотреть Карелию, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Краснодар, Казань и Мурманск, а также Крым и Ставропольский край. Правда, речь идет о путешествии на собственном автомобиле.