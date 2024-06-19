В России может появиться «электросамокатная полиция» Даванков предложил создать в МВД подразделение «электросамокатной полиции»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России необходимо создать надзорное подразделение, которое будет следить за соблюдением самокатчиками правил ПДД, считает вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Свою инициативу о формировании «электросамокатной полиции» он направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Документ есть в распоряжении NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что согласно соцопросам, 73% жителей Москвы негативно относятся к электросамокатам в черте города и более половины уверены, что средства индивидуальной мобильности опасны не только для пешеходов, но и для автомобилей. По его словам, власти уже предприняли ряд мер, направленных на обеспечение безопасной езды на самокатах, однако до сих пор нет достаточного контроля со стороны правоохранительных органов за соблюдением ПДД как в случае с водителями автомобилей — фотофиксация нарушений, патрулирование дорог со стороны ГИБДД.

В этой связи считаю необходимым создать специализированное подразделение в составе управлений МВД в крупных городах по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями СИМ — «электросамокатную полицию» — по аналогии с существующей туристической или водной полицией, — отметил Даванков.

Ранее транспортный эксперт Владимир Валдин сравнил напряженную ситуацию вокруг электросамокатов с событиями 150-летней давности, когда появились первые автомобили и начали вытеснять людей с дорог на обочины. Основная же проблема здесь заключается в том, что к самокатам и другим СИМ получили доступ множество людей, среди них есть те, кто обладает практически нулевыми основами этикета и понимания, добавил он.