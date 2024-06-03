В России могут запретить товарные знаки с религиозной символикой РПЦ подготовила законопроект о запрете товарных знаков с религиозной символикой

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Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, рассказала «Коммерсанту» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). Она пояснила, что таковые могут оскорблять чувства верующих и противоречить нормам морали.

Собеседница издания привела несколько аморальных, с ее точки зрения, примеров. Такими, по ее мнению, являются вина «Душа монаха» и «Исповедь грешницы», а также сигареты «Saint George».

Святое называется святым, потому что оно отделено от мирского — конкуренции, интриг. У нас государство отделено от религии, а значит, религия отделена и от бизнеса, — поддержал инициативу главный раввин России Берл Лазар.

Ранее руководитель пресс-службы Кузбасской епархии диакон Вячеслав Ланский заявил, что православная церковь не наказывает за кремацию как способ упокоения, но священнослужители считают более традиционным захоронение тела в земле. Сейчас к этому способу захоронения люди нередко прибегают, исходя из экономических соображений. При этом Ланский считает, что могила позволяет дольше сохранить память об умершем.

До этого Следственный комитет показал кадры, на которых трое молодых людей сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске. Инцидент произошел вечером 2 мая, все участники предпасхальной акции задержаны, им грозит до пяти лет колонии. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям 213 (хулиганство) и 148 (оскорбление чувств верующих) УК РФ.