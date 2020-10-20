В России могут законодательно запретить рекламу в почтовых ящиках

https://static.news.ru/photo/f624f2e8-1363-11eb-9bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением о запрете распространения рекламы через почтовые ящики. Свою инициативу он озвучил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву.

По словам члена общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, в настоящее время россияне получают большое количество флаеров, брошюр и листовок, которые доставляют им неудобства при получении писем или квитанций на оплату ЖКУ. При в этом в законодательстве нет понятия «безадресная рассылка», и поэтому любая компания может использовать почтовые ящики для распространения рекламы.

Зубарев предложил внести поправки в законы «О почтовой связи» и «О рекламе». Он считает, что почтовые ящики необходимо признать частной собственностью жильцов (сейчас они находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций) и запретить распространение через них любой безадресной рекламы. В перечень исключений депутат внёс соцрекламу, важные справочно-информационные сведения, газеты и журналы официальных СМИ.

За инициативу выступили в Общественной палате, «Деловой России» и общественном совете при Министерстве строительства и ЖКХ, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что сенаторы планируют направить в Госдуму новую редакцию законопроекта для популяризации грудного вскармливания детей к 28 октября. Полтора года назад в Госдуму были внесены поправки в закон о рекламе, призванные ограничить рекламу детских смесей и питания для маленьких детей для поддержки грудного вскармливания.