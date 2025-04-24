В России готовят предложение о льготах для детей бойцов — добровольцев СВО Миронов: в Госдуме рассмотрят проект о льготах для детей бойцов-добровольцев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение законопроект, который предоставит детям бойцов-добровольцев такие же льготы, как и детям других участников специальной военной операции, заявил в беседе с РИА Новости лидер партии Сергей Миронов. По его словам, к нему обратилась вдова бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в 2022 году в ходе боев за Артемовск.

Мужчина был посмертно награжден орденом Мужества и получил статус участника боевых действий. Однако выяснилось, что из-за пробела в законодательстве дети добровольцев, не подписавших контракт с Минобороны РФ, лишены льгот в сфере образования, таких как льготное поступление в вузы, первоочередной прием в детские учреждения и так далее. Миронов подчеркнул необходимость внесения изменений сразу в три закона и выразил уверенность в том, что поправки будут приняты.

Мы обязательно добьемся, чтобы нужные поправки были приняты, как в свое время мы добились, чтобы всех «вагнеровцев» считали ветеранами боевых действий, — резюмировал лидер СРЗП.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении лиц, служивших в Вооруженных силах Донецкой и Луганской народных республик, от призыва на военную службу. В соответствии с поправками, от призыва освобождаются граждане РФ, не пребывающие в запасе и прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, в Народной милиции ЛНР, а также в воинских формированиях и органах обеих республик.

До этого стало известно, что депутаты ГД от ЛДПР внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о новой формуле расчета компенсаций семьям погибших военных. Они предлагают не учитывать погибшего при определении размера ежемесячных денежных выплат, что обеспечит повышение их размера.