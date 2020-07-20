В России число выздоровевших от коронавируса военных превысило 8,1 тысячи

https://static.news.ru/photo/51e4d686-c9ed-11ea-8743-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.mil.rus/facebook.com

В России количество военнослужащих, выздоровевших от коронавируса, увеличилось до 8105 человек, следует из сообщения Минобороны РФ.

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1218 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — говорится в сообщении ведомства, передаёт «Интерфакс».

Так, за минувшие сутки от коронавируса исцелились 56 военных. Также выявлено 226 военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования. По состоянию на 19 июля установлены 105 инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооружённых сил РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия — на четвёртом месте.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 771,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 550,3 тысячи пациентов, умерли 12,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы № 1 Челябинска Анна Белякова скончалась от коронавирусной инфекции.

В системе здравоохранения Белякова проработала около 25 лет. Она успешно занималась лечением детей с острой хирургической патологией органов брюшной полости.