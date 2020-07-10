В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 не передаётся в открытых водоёмах

https://static.news.ru/photo/6ef6229c-c278-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент нет подтверждений того, что коронавирусная инфекция нового типа может передаваться в открытых водоёмах. Об этом 10 июля сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты отметили, что открытая вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые являются губительными для вируса. Поэтому водоёмы не могут считаться источником передачи COVID-19. Коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путём. Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, подтверждений распространения инфекции через воду на сегодняшний день нет.

Однако купающиеся могут столкнуться с другими опасностями. В воде церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и Е. Перед отдыхом стоит проверить, пригоден ли водоём для купания. Плавать необходимо только в специально отведённых для этого местах. Загорать лучше в утренние или послеобеденные часы. После купания нужно принимать душ, — сообщается на портале Роспотребнадзора.

Подчёркивается, что пить воду из водоёмов нельзя, как и мыть в ней овощи или фрукты. Отдыхать на пляжах с домашними животными или купаться с ними также не рекомендуется. Кроме того, запрещено оставлять после себя на месте отдыха мусор — его нужно выбрасывать в специальные контейнеры.

Проверить водоём на пригодность для купания можно на сайте управления Роспотребнадзора.

Как ранее писал NEWS.ru, главный специалист Министерства здравоохранения по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин рассказал, какова вероятность подхватить COVID-19 во время купания в реке или море. По его словам, существует относительная безопасность. Купаясь в обширном водоёме, теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде.