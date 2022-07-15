В Роспотребнадзоре рассказали, какие овощи надо покупать в июле

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Россиянам следует купить в июле артишоки, баклажаны, брокколи, брюкву, белокочанную, краснокочанную и цветную капусту, кольраби, летний лук-порей и репчатый лук, молодой горошек и картофель, рассказали «МК в Питере» специалисты из Роспотребнадзора. В ведомстве также посоветовали добавить в свой рацион морковь, огурцы, помидоры, сладкий перец, ревень, редис и редьку, свеклу, сельдерей, стручковую фасоль, фенхель и кабачок.

Это артишоки, баклажаны, брокколи, брюква, белокочанная, краснокочанная и цветная капуста, кольраби, летний лук-порей и репчатый лук, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, сладкий перец, ревень, редис и редька, свекла, сельдерей, стручковая фасоль, фенхель и, конечно, кабачок, — рассказали специалисты Роспотребнадзора.

В свою очередь диетолог Алексей Калинчев ранее заявил, что употребление одних овощей на завтрак, обед и ужин может привести к ожирению и диабету. По словам эксперта, энергию человек начинает получать из лёгких углеводов, булочек и конфет, купленных в буфете. Он уточнил, что человеку нужны сложные углеводы, белок и жиры, чтобы организм получил нужные микроэлементы.