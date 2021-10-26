В Роспотребнадзоре рассказали, как общаться с близкими в выходные

Во время нерабочих дней важно ограничить контакты с друзьями и родными, чтобы этот период помог снизить распространение коронавируса, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве порекомендовали общаться с близкими по телефону или при помощи других средств связи.
Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приёма гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки, — добавили в Роспотребнадзоре.
Там посоветовали отказаться от поездок в выходные и по возможности оставаться дома. Если избежать контактов не получается, нужно помнить о масках и антисептиках, а также избегать мест массового скопления людей.
Используйте это время с пользой для своего здоровья — больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа, — подчеркнули в ведомстве.
Важно ограничить личные контакты и использовать службы доставки, личный автомобиль или такси.
20 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября.
21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в мегаполисе закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны будут работать только навынос.