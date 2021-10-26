В Роспотребнадзоре рассказали, как общаться с близкими в выходные

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Руководители регионов могут продлевать ограничения, связанные с распространением коронавируса и после окончания режима нерабочих дней, объявленных на федеральном уровне. Это соответствует их полномочиям, которые подтвердил в том числе и президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков ответил утвердительно на вопрос, могут ли продлеваться ограничения от недели к неделе до конца года. Он также отметил, что продление или непродление ограничений зависит от конкретного положения дел в...