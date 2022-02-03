В Роспотребнадзоре рассказали, где дети заражаются COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявил, что дети чаще всего заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых. Она отметила, что наиболее выраженно болеют дети до двух лет. По её словам, их организм остро реагирует на вирус, так как иммунная система ещё не сталкивалась с сезонными инфекциями. Об этом сообщают «Известия».

Инфекция нередко спускается в бронхиолы — самые нижние отделы бронхов, примыкающие к лёгким. Из-за этого у ребёнка могут появиться одышка, кашель, цианоз носогубного треугольника, — пояснила Пшеничная.

В настоящее время к массовой вакцинации воспитанников довузовских учебных учреждений от коронавируса приступило Минобороны России. В пресс-службе ведомства отметили, что учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет проходят иммунизацию отечественной вакциной для подростков «Гам-Ковид-Вак-М».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не смогла ответить, защитит ли иммунитет, выработанный организмом после заражения «омикроном», от «дельта»-штамма. По её словам, пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён.

Причина — в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры просто потеряли смысл. По словам Поповой, изменить эпидемиологическую тактику может новый штамм коронавируса, потому что всё зависит от свойств возбудителя.