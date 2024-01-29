В Роспотребнадзоре раскрыли, чем полезны баклажаны Роспотребнадзор: баклажаны помогут нормализовать уровень сахара в крови

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Баклажаны помогут нормализовать уровень сахара в крови, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что данный овощ содержит большое количество клетчатки, благодаря чему налаживает работу пищеварения, пишет «МК в Красноярске». Кроме того, полезна и кожура баклажанов.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, кожура этого овоща содержит большое количество микроэлементов. Среди них в том числе пигменты антоцианы, которые снижают риски развития гипертонии, атеросклероза и инфаркта. Также с помощью баклажанов можно снизить давление и сделать сосуды более эластичными.

При этом баклажаны противопоказаны при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы, колита, холецистита. Также овощ не стоит есть людям, страдающим от камней в почках и артрита.

Онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что в овощах, фруктах и зелени содержится много клетчатки и антиоксидантов, препятствующих развитию рака. Врач отметил, что при выборе питания важно, чтобы продукты были качественными и соответствовали принятым мерам приготовления. Он также напомнил о вреде экзотических блюд для здоровья.