В Роспотребнадзоре оценили необходимость возврата к COVID-ограничениям В Роспотребнадзоре не сочли необходимым возврат к COVID-ограничениям

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Роспотребнадзор не видит оснований для возобновления ограничительных мер в связи с распространением новых подвариантов «омикрон»-штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что эпидобстановка по коронавирусной инфекции остается на строгом контроле Роспотребнадзора, однако лицам из групп риска рекомендуется носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, а также на работе или учебе.

На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется, — говорится в сообщении.

Ранее биолог Сергей Седых предположил, что число заболевших COVID постепенно растет к осени, однако количество умерших от него остается на прежнем уровне. По его мнению, этот показатель изменится в худшую сторону через две недели, с началом традиционного всплеска заболеваемости. Он также не исключил, что со всплеском заболеваемости во многих российских городах вновь введут масочный режим, и порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию в августе.