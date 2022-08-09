«Рост заболевших есть, числа умерших нет»: биолог оценил новую волну COVID Биолог Седых: предрек снижение количества смертей от коронавируса во время новой волны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно полученной информации о распространении коронавируса в России, можно сделать вывод, что число заболевших постепенно растет к осени, однако количество умерших от COVID остается на прежнем уровне, заявил биолог Сергей Седых в разговоре с «Царьградом». Он предположил, что этот показатель изменится в худшую сторону через две недели, с началом традиционного всплеска заболеваемости.

Мы видим, что тенденция очень позитивная. Рост заболевших есть, роста числа умерших нет. Да, через две недели он, наверное, появится, но вряд ли будет таким серьезным, как в прошлые волны. Хотя готовиться надо к худшему сценарию. Волна точно поднимется к концу сентября, потому что народ выйдет из отпусков, начнутся уроки, — высказался Седых.

В связи с этим биолог порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию в августе. Седых также предположил, что со всплеском заболеваемости во многих российских городах вновь введут масочный режим.

Ранее сообщалось, что в московские медучреждения возвращается масочный режим. Согласно приказу столичного депздрава, маски обязаны носить все сотрудники, а руководители должны запастись антисептическими растворами и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, запрещается посещение пациентов в стационарах родственниками в целях предотвращения распространения инфекции.

Врач-инфекционист Николай Малышев указал, что подъем заболеваемости COVID-19, наблюдающийся в настоящее время в России, не повлечёт роста летальности. Болезнь протекает менее тяжело, чем это было раньше. По мнению Малышева, рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжится до конца августа, после чего начнёт снижаться.