В Роспотребнадзоре не увидели причин для изменения вакцин от коронавируса

На данный момент мутации коронавируса незначительны. В связи с этим нет поводов считать, что разработанные вакцины будут недостаточно эффективны против новых штаммов, передаёт ТАСС слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. По сведениям, опубликованным некоторыми СМИ, в Министерстве здравоохранения РФ происходит обсуждение вопроса замены вакцин против коронавируса на новые виды для борьбы с появившимися недавно штаммами.

В отличие от гриппа, который так же быстро мутирует (но разновидностей гриппа много, можно кому-то передавать), коронавирус пока один. Да, вируса мутации вытесняют практически уханьский штамм, но давайте скажем о главном: все эти мутации захватывали участок генома не более 30–50 фрагментов. Напомню, что в геноме вируса 30 тысяч последовательностей. Поэтому мутация столь незначительна, что, по сути, нельзя ожидать момента, что вакцины перестанут работать, — сказал Горелов во время выступления в Национальной онлайн-школе по инфекционным болезням.

Эксперт обратил внимание на то, что в России контролируют возможные реакции на вакцину на всех этапах и сегодня можно сказать, что о серьёзных побочных эффектах, а также о летальных исходах речи не идёт, их случаев зафиксировано не было.

Ранее стало известно, что в минувшие сутки в России был выявлен 40 251 случай заражения, что стало очередным максимумом с начала пандемии. Сведения предоставил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.