В Роспотребнадзоре назвали отличительные особенности «дельта»-штамма
Сергей Попов
Сергей Попов
07:41, 16 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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«Дельта»-штамм отличается от других разновидностей коронавируса высокой скоростью распространения и отсутствием тяжёлых последствий при заражении. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова приводит радио Sputnik.
Его «преимущество» в том, что он не вызывает очень тяжёлых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску, — сказала глава ведомства.
Она добавила, что в настоящее время в России, как и во многих странах мира, на долю «дельта»-штамма приходится подавляющее большинство (95%) всех выявляемых вариантов коронавируса.
Ранее Попова заявила, что время для отмены масочного режима в России ещё не пришло. Она отметила, что его соблюдение помогает предотвратить рост заболеваемости даже с учётом хороших темпов вакцинации. Глава ведомства подчеркнула, что сохраняющаяся вирусная опасность требует повышенного внимания к мерам защиты.