В Роспотребнадзоре назвали отличительные особенности «дельта»-штамма

«Дельта»-штамм отличается от других разновидностей коронавируса высокой скоростью распространения и отсутствием тяжёлых последствий при заражении. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова приводит радио Sputnik.

Его «преимущество» в том, что он не вызывает очень тяжёлых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску, — сказала глава ведомства.

Она добавила, что в настоящее время в России, как и во многих странах мира, на долю «дельта»-штамма приходится подавляющее большинство (95%) всех выявляемых вариантов коронавируса.

Ранее Попова заявила, что время для отмены масочного режима в России ещё не пришло. Она отметила, что его соблюдение помогает предотвратить рост заболеваемости даже с учётом хороших темпов вакцинации. Глава ведомства подчеркнула, что сохраняющаяся вирусная опасность требует повышенного внимания к мерам защиты.