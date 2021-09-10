Попова заявила, что масочный режим сохранится

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим ещё рано отменять. Даже с учётом хороших темпов вакцинации этот способ поможет предотвратить повышение заболеваемости коронавирусом. Её слова приводит РИА Новости.

Несмотря на положительную динамику развития ситуации с коронавирусом в России, масочный режим сохранится . Глава ведомства заметила, что сохраняющаяся вирусная опасность требует повышенного внимания к мерам защиты. Она подчеркнула, что только вакцинация сможет приблизить россиян к моменту отмены всех ограничений, связанных с пандемией.

Безусловно, мы все хотим вернуться к той жизни, которая была в доковидуную эпоху, но это может случиться только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией, главный инструмент против которой у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко, — сказала руководитель надзорного органа в ходе своего выступления на фестивале «Таврида. АРТ».

Она призвала найти подходы к стимулированию вакцинации людей от COVID, несмотря на «информационный мусор» вокруг этого.

Попова ранее пояснила, что COVID-19 как инфекция надолго останется в России. Чиновник не исключила вероятности появления и новых вирусный инфекций. Она связывает причину того, что коронавирус «задержится», с тем, что он мутирует. Новые штаммы, по её словам, будут более живучими. Многие виды вируса на данный момент могут быть ещё и не выявлены учёными. Попова в связи с такими прогнозами призвала граждан России вакцинироваться. Только эта мера, по её словам, способна защитить население от вирусной опасности.