В «Роскомсвободе» назвали риски передачи фото с mos.ru столичной полиции

Планы правительства Москвы доработать портал mos.ru так, чтобы все фотографии пользователей, обратившихся за госуслугами, передавались силовикам в систему распознавания лиц, грозит повышенным риском утечки этих данных и неправомерному использованию третьими лицами, как и любая централизация информации, заявил NEWS.ru руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

Когда какие-то государственные ведомства собирают данные, лучше, чтобы они хранились раздельно, а не стекались в какую-то одну базу, поскольку существуют повышенные риски утечки информации, а также риски неправомерного доступа третьих лиц к этой информации без общественного контроля. Любая централизация чувствительных данных — это зло, лучше, чтобы они хранились в разных системах под разным контролем. Тогда меньше вероятность, что ими будут злоупотреблять, — сказал Козлюк.

По его словам, такая централизация информации общественно непрозрачна и происходит без общественного контроля. Козлюк добавил, что кто-то в личных целях может получить доступ к этим системам, которые представляют собой такой огромный массив информации. Глава «Роскомсвободы» напомнил, что ранее в Москве возбуждались уголовные дела против силовиков, которые неправомерно использовали данные из системы распознавания лиц.

Ранее стало известно, что власти Москвы потратят 130 млн рублей на доработку этой системы.