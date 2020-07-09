В Роскомнадзоре не исключают ужесточения ответственности за фейки

https://static.news.ru/photo/f0fac4fa-c205-11ea-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин считает, что ответственность за распространение фейковой информации, в том числе в отношении СМИ-иноагентов, можно ужесточить.

У государства уже сейчас есть меры не просто ограничительного, а пресекательного характера в виде наложения административной ответственности. Ввиду того что механизм только вступил в силу, надо посмотреть, как он работает, возможно, и ужесточить его, — цитирует «Интерфакс» Субботина.

По его словам, у ведомства есть ряд механизмов для пресечения распространения фейков: привлечение к административной ответственности, ограничение доступа к противоправным материалам и его копиям, а также активные «контрнаступательные пиар-акции», когда Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой разъясняют, что является фейком, а что нет.

На заседании парламентской комиссии по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ Субботин заявил также о необходимости маркировки СМИ-иноагентами своих ресурсов. По его словам, нормативные акты уже проходят процедуру согласования, и как только их зарегистрируют в Минюсте, можно будет «по полной программе применять административную ответственность» к СМИ, нарушающим это требование.

Как писал NEWS.ru, программа по обучению распознавания фейков появилась в России. В рамках неё будут рассказывать о критериях оценки правдивости информации и о способах выявления ложных новостей. Кроме того, слушателей научат приёмам, которые позволят рационально воспринимать получаемую информацию. Обучение будет заочным. Онлайн-курс получил название «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации». Программа запущена мастерской управления «Сенеж». Образовательный курс намечен на период с 27 июля по 4 декабря 2020 года. Первыми участниками обучающих семинаров станут победители и финалисты трёх сезонов конкурса управленцев «Лидеры России».