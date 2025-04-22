В РКН отчитали компании из-за утечек данных клиентов Замглавы РКН Вагнер: компании должны задуматься над вопросом минимизации утечки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компании должны задуматься над вопросом минимизации утечки клиентских данных, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзора Милош Вагнер на пресс-конференции ТАСС «Утечки персональных данных как социально-экономическая проблема». Он добавил, что внимание компаний должно быть сосредоточено не на проверках РКН, а на том, чтобы устранить их причину.

Фокус внимания компаний должен быть не на том, чтобы готовиться к проверкам. Фокус должен быть на то, чтобы риск для клиентов, чьи данные были скомпрометированы, был минимизирован, — заявил он.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы намерены в приоритетном порядке рассмотреть проект закона о запрете навязывания гражданам дополнительных услуг. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, многие россияне сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны.

Также россиян предупредили, что мошенники придумали новую схему обмана граждан: злоумышленники притворяются сотрудниками ЦБ и предлагают закрыть «международный счет», выведя с него большую сумму денег. В регуляторе напомнили, что сотрудники Банка России не предлагают совершать никаких операций.