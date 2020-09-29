В РФ увеличили штрафы за нарушение правил хранения архивных документов

https://static.news.ru/photo/ac6e1416-0244-11eb-8d99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное архивное управление города Москвы/facebook.com

Госдума России приняла законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

Законопроект, внесённый Государственным советом Татарстана, был принят депутатами нижней палаты парламента в третьем чтении. Согласно ему, для граждан сумма штрафа теперь составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Также в Кодексе об административных правонарушениях появится пункт об ответственности для юридических лиц. Для этой категории штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, передаёт ТАСС.

В пояснительных материалах авторы законопроекта указали на то, что до сих пор санкции за нарушения в этой области были несоизмеримы «с последствиями утраты архивных документов как для граждан, так и государства», и поэтому не обеспечивают исполнение обязанностей руководителей юридических и должностных лиц «по сохранению и использованию архивных документов».

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Крыма намерены открыть доступ к материалам из Госархива РК, региональных архивов ФСБ и МВД. В них хранятся данные о жизни региона в период немецкой оккупации. Об этом заявила председатель Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова.