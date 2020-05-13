В Крыму намерены опубликовать архивные документы времен немецкой оккупации

https://static.news.ru/photo/0855bafe-9521-11ea-8a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Власти Крыма намерены открыть доступ к материалам из Госархива РК, региональных архивов ФСБ и МВД. В них хранятся данные о жизни региона в период немецкой оккупации. Об этом заявила председатель Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова.

То, что будет предано огласке, может оказаться кому-то нелицеприятным. А может, мы узнаем о подвигах людей, о которых прежде думали, что подвигов они не совершали, — цитирует её «МК в Крыму».

Таким способом власти намерены раскрыть множество загадок для людей и рассказать о судьбе жителей более двух с половиной тысяч крымских сёл.

Среди фактов, потрясших меня в процессе работы с документами для сборника, могу привести два особо тяжелых случая. Первый — свидетельские показания об отравлении детей. Место событий — 10-й километр Феодосийской трассы. Второй — свидетельские показания о расстрелах в Ялте. Речь идет о том, что немецкий офицер не выдержал происходящего и сошел с ума, — подчеркнула она.

Одним из инициаторов таких действий выступило Российское историческое общество.

Ранее NEWS.ru передавал, что историк рассказал о работе СМЕРШ на территории Германии. Также он развеял мифы об издевательствах солдат Красной армии над мирным населением.