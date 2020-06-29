В РФ под наблюдением врачей из-за COVID-19 остаются более 280 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/f995539a-ba9a-11ea-a62f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в настоящее время под наблюдением медиков в связи с подозрением на заражение коронавирусом остаются около 288 тысяч человек.

С начала пандемии было проведено свыше 19,5 млн тестов на COVID-19. За последние сутки специалисты сделали 228 тысяч таких исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Согласно последним данным, в России в общей сложности зафиксировано 641,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 9,1 тысячи человек, выздоровели 403,4 тысячи заболевших.

Во всём мире COVID-19 выявлен более чем в 200 странах. Количество заразившихся с начала пандемии превышает 10,1 млн человек. Выздоровели 5,5 млн пациентов, скончались 502,6 тысячи. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости. Её опережают США и Бразилия.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тюменской области выросло число случаев заражения коронавирусом после открытия ТРЦ и фитнес-центров. За последние сутки инфекция диагностирована у 61 человека, тогда как только накануне новых больных было 49. Всего в регионе заболели 2,8 тысячи человек, скончались 16.