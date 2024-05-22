В РФ одобрили создание публичного реестра должников по алиментам Совфед поддержал закон о создании открытого реестра должников по алиментам

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Сенаторы Совета Федерации России единогласно поддержали закон, который предусматривает создание общедоступного реестра должников по алиментам, сказано в Telegram-канале верхней палаты парламента. Отмечается, что сведения будут опубликованы на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов РФ.

В целях получения актуальной информации о трудоустройстве неплательщиков ФССП России наделяется полномочием в автоматическом порядке запрашивать соответствующую информацию у органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно новой норме, должник будет получать уведомления о включении или исключении из реестра в течение суток. Данные неплательщиков будут опубликованы до полного погашения задолженности. По мнению первого зампредседателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Полетаева, создание реестра замотивирует должников уплачивать алименты.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выплаты бойцам спецоперации должны быть защищены от списания по долгам. По его словам, которые приводятся на сайте законодательного органа, средства, которые солдат или офицер получает, защищая страну и граждан, не должны изыматься при банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство Госдума приняла в первом чтении.