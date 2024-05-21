В РФ могут ввести штрафы за высадку из общественного транспорта инвалидов ГД приняла поправки о штрафах за высадку из общественного транспорта инвалидов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы России в ходе пленарного заседания приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за высадку из общественного транспорта инвалидов первой группы, сказано на сайте нижней палаты парламента. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

Отмечается, что соответствующие поправки были приняты во втором чтении. Сейчас в кодексе установлена ответственность за высадку детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Штрафы для нарушителей составляют 5 тысяч рублей для водителя и от 20 до 30 тысяч рублей для должностного лица. Аналогичные санкции хотят ввести и за высадку инвалидов первой группы. В случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами, — прокомментировал поправки председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутаты из партии «Новые люди» предложили продлевать декретные выплаты при рождении второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года. Соответствующий законопроект парламентарии фракции отправили на заключение правительства.