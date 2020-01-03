https://static.news.ru/photo/60758f26-2eb4-11ea-8838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений предложит поправки, которые упростят надзор за организациями, находящихся под юрисдикцией РПЦ и организаций других традиционных конфессий.

По словам главы комитета Сергея Гаврилова, при подготовке учтут низкий уровень риска нарушений норм законодательства со стороны религиозных организаций.

Речь идёт об уменьшении объёма и периодичности проверок, а также отчётности, которая направляется религиозными организациями в органы юстиции, — пояснил он.

При этом Гаврилов уточнил, что перед утверждением поправок Госдуме необходима принять общий законопроект о госконтроле и надзоре, который не будет касаться некоммерческих организаций, в том числе религиозных.

Но его некоторые принципы, в том числе дифференциация степени жёсткости госнадзора от рисков нарушения объектами контроля законодательства РФ, будут использованы при работе над поправками в закон о свободе совести, — отметил глава комитета.

Он добавил, что работа над поправками будет вестись совместно с Минюстом, РПЦ и другими традиционными конфессиями. Представить предложение планируется в 2020 году, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией в рамках весенней сессии рассмотрит поправки в законодательство, которые обяжут сотрудников подразделений Росгвардии представляться при обращении к гражданам.