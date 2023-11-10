В РФ могут отменить неограниченный доступ к YouTube: запретят ли сервис В Госдуме предложили сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

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Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube. Зачем это нужно и могут ли видеохостинг заблокировать в России?

Почему в ГД предложили отменить безлимитный доступ к YouTube

По мнению Горелкина, такой шаг позволит сотовым операторам снизить износ оборудования.

«По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50%, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100–200 рублей», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Парламентарий выразил уверенность, что ФАС не будет против совместного решения участников рынка о ликвидации этой опции и подсчете трафика с YouTube на равных условиях с российскими сервисами.

Могут ли заблокировать YouTube в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в интервью Lenta.ru заявлял, что IT-гигант Google и принадлежащий ему YouTube будут заблокированы в России после того, как в стране появятся отечественные аналоги.

«По всем и правилам, и понятиям мы можем заблокировать Google. Пока такого решения нет, здесь вопрос больше в альтернативе, чтобы мы могли ее предоставить. Мы видим, что очень сильно сейчас видеосервисы развиваются на отечественных сайтах, но вопрос в том, справятся ли они с большим объемом информации», — отмечал депутат.

Также он рекомендовал российским пользователям, имеющим архивную информацию на серверах YouTube, перенести все свои данные на отечественные сайты.

В июне текущего года глава Минцифры Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал блокировку YouTube преждевременной, пока не появится достойная альтернатива. По его словам, позиция ведомства по этому вопросу не менялась.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие есть альтернативы YouTube в России

По словам Горелкина, сейчас в России есть два сервиса, которые в перспективе могут заменить YouTube.

«Сегодня у нас есть два сервиса, один из которых должен „выстрелить“: RuTube и „VK Видео“. Я лично делаю ставку на последний, хотя в RuTube недавно произошла очередная смена команды, и, может быть, что-то у них теперь получится. Плюс помощь государства, плюс содействие топовых блогеров с активной гражданской позицией, которые могли бы выкладывать на наши площадки эксклюзивный контент. Плюс обоим сервисам уже стоит задуматься о развитии монетизации — прежде всего чтобы улучшить условия для тех же блогеров», — указал депутат в интервью «Парламентской газете».

Он объяснил, почему RuTube пока не может заменить YouTube.

«У RuTube очень непростая судьба. Там изначально были приняты неправильные менеджерские решения. Он мог бы стать полноценным конкурентом YouTube, но менеджеры стали развивать его по другой модели. И он проиграл. YouTube и технологически, и идеологически встроился в рунет, построил самую масштабную сеть доставки контента, внедрил постмодерацию и вообще выиграл по качеству. И мы этот рынок в свое время потеряли», — подчеркнул Горелкин.

Когда российские сервисы смогут заменить YouTube

Горелкин считает, что RuTube и «VK Видео» не смогут в ближайшее время навязать конкуренцию YouTube.

«Про планы я не знаю, но, по моим оценкам, если ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении, — лет пять, не меньше», — констатировал депутат.

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