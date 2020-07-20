Общество

В реке Хревице не выявлено загрязнения из-за «Северного потока — 2»

19:48, 20 июля 2020 11
Фото: nord-stream2.com

Проверка не выявила загрязнения воды в реке Хревице Ленинградской области, которое могло появиться в результате строительства подвода к газопроводу «Северный поток — 2».

Об этом сообщает «Регион online», ссылаясь на гендиректора «Ленгазспецстроя» Владимира Белякова. По его словам, строительно-монтажные работы через реку были проведены в «соответствии с технологической картой, проектом производства работ и проектной документацией».

Проверку проводили сотрудники прокуратуры, следователи и специалисты Росрыболовства. Причиной послужила массовая гибель рыб в реке. Никаких нарушений обнаружено не было. При этом эксперты отметили, что мор рыбы в этом месте происходил регулярно ещё до начала работ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Камы химическими веществами. Как сообщается на сайте СК РФ, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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