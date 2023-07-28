В РАН рассказали, будет ли КНДР помогать России в СВО Кореевед Ким Ен Ун заявил, что Россия способна выполнить задачи СВО без помощи КНДР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун заявил NEWS.ru высказал мнение, что если на первом этапе специальной военной операции РФ на Украине звучали предположения о возможном участии добровольцев из КНДР на стороне России, то сейчас в этом точно нет необходимости. Кореевед убежден, что Россия способна выполнить задачи СВО без помощи Северной Кореи.

Иностранных военных не будут звать не помощь — я уверен, что Москва не захочет давать повод обвинить Россию в слабости. Это пусть Украине 50 стран помогают, а мы сами справимся! Другое дело, что у Северной Кореи есть интересная военная доктрина «Один против ста», согласно которой один военный должен быть подготовлен так, чтобы в бою убить сотню вражеских военных, — отметил Ким Ен Ун.

Он предположил, что северокорейцев следовало бы приглашать в Россию на Армейские международные игры. По мнению эксперта, корейцам было бы полезно знакомиться с достижениями ВС РФ.

А мы бы посмотрели на их действия, — предложил Ким Ен Ун.

Военный аналитик Виктор Сокирко в беседе с NEWS.ru добавил, что в сфере обороны Пхеньян сам нуждается в помощи Москвы. По его словам, у армии КНДР, в основном, советские модели бронетехники и артиллерии, модификации китайских образцов.

Их танковые силы состоят из 3500 боевых машин. Большей частью это советские и модификации китайских Т-64 и Т-72. То же самое можно сказать и о БМП, БТР, артиллерийских и зенитных орудиях, установках ПТУР, ПЗРК. Часть вооружений — китайского производства. Не так давно Северная Корея продемонстрировала свой танк «Покпхунхо». Его там называют «самым секретным танком в мире». На деле это модернизация нашего Т-72М, оснащенного 125-мм пушкой, — уточнил Сокирко.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу, находящийся с визитом в КНДР, мог заинтересоваться новыми дронами и РСЗО. Он отметил, что в нынешнем году КНДР удивила мир своими беспилотными аппаратами, и корейцы показали новые дроны Сергею Шойгу, так как эта техника могла бы заинтересовать Россию.