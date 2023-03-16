В профсоюзе учителей назвали вопрос отмены ЕГЭ неактуальным Член профсоюза «Учитель» Луховицкий: вопрос об отмене ЕГЭ потерял актуальность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос об отмене единого государственного экзамена был актуален десять лет назад, сейчас родители, учителя и школьники уже привыкли к такой системе оценки знаний, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он рассказал НСН, что резкие перемены приведут к негативным последствиям. Эксперт выразил уверенность, что дискуссия об отмене ЕГЭ ничем не закончится.

Все эти вопросы были актуальны лет десять назад, а сейчас это наименее актуальный вопрос, который связан со школьным образованием. Все родители, дети, учителя так или иначе успели за это время притерпеться к ЕГЭ, любые резкие перемены сейчас обернутся потерями огромными и для учеников, и для учителей. Но я думаю, что эта дискуссия ничем не закончится, — пояснил Луховицкий.

По словам эксперта, дискуссии об отмене ЕГЭ не утихают из-за того, что это помогает игнорировать существование более актуальных проблем, которые нужно решать. К таким проблемам Луховицкий отнес управление школами, зарплаты учителей и защиту директоров от учредителей. Он пояснил, что именно из-за нежелания обращать внимание на реальное положение в школах продолжают появляться нововведения в системе ЕГЭ.

Вместо этого проще говорить о ЕГЭ. Каждый год по разным предметам что-то доводится до ума, главное, чтобы это не было неожиданно и соответствовало федеральному образовательному стандарту, — заключил эксперт.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее призвал не отменять ЕГЭ без проведения серьезного анализа. Он пояснил, что нужно выявить все плюсы и минусы и только после этого принимать какое-либо решение.