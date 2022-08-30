В профсоюзе оценили предложение ввести школьную форму для учителей Член профсоюза «Учитель» Луховицкий: нельзя заставить учителей носить школьную форму

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В Санкт-Петербурге в ходе городского педагогического совета предложили ввести школьную форму для учителей. Подобная инициатива может быть принята, однако насильно заставить учителей носить униформу нельзя, поэтому они должны иметь право отказаться, заявил преподаватель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Lenta.ru.

Я думаю, что если педагоги Петербурга в самом деле примут такое решение, то это будет их решение, только это должен быть не городской педсовет, на котором присутствуют три человека: директор, завуч и еще кто-то от школы, а решение каждого педсовета с абсолютно независимым голосованием, тогда, почему бы и нет, — прокомментировал предложение педагог.

Луховицкий отметил, что ему сложно представить, как должен быть сформулирован трудовой договор с работником, чтобы обосновать необходимость формы для учителей. Поэтому решение должно быть добровольным для каждого, заключил он.

Член совета профсоюза «Учитель» учитель истории и обществознания Марина Шаров ранее пожаловалась на высокую нагрузку на преподавателей. По ее словам, заявление о том, что с 1 сентября в российских школах бюрократическая нагрузка на учителей существенно снизится, является безосновательным, так как на самом деле «принципиально ничего не поменялось».