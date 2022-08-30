«Нас не слышат»: учителя пожаловались на высокую нагрузку перед 1 сентября Член профсоюза «Учитель» заявила о высокой нагрузке на преподавателей перед учебным годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в российских школах бюрократическая нагрузка на учителей существенно снизится, преподаватели будут вести журналы успеваемости и готовиться к урокам. Член совета профсоюза «Учитель» учитель истории и обществознания в школе № 2 города Реж Свердловской области Марина Шарова в беседе с NEWS.ru рассказала, что на самом деле «принципиально ничего не поменялось», нагрузка на преподавателей как была большой, такой и останется.

Чиновники посчитали, сколько отчетов учитель заполняет. Мы им говорим: подождите, вы не отчеты считайте. Первый отчет учителя-предметника — по оценкам. И все. Что у нас считать? Давайте по-другому посчитаем: приходит прокурор, дает свой запрос. Кто отчитывается? Учитель. Приходит ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — NEWS.ru), требует три характеристики на детей, вот что надо считать, — объяснила Шарова.

Она отметила, что органы социальной защиты постоянно говорят о том, что все документы в электронном виде. Несмотря на это, классные руководители в августе и весь сентябрь вынуждены заниматься отчетом, подсчитывая число малообеспеченных, многодетных и находящихся под опекой учащихся.

У вас же все электронно, почему опять все на учителя? Нас не услышали и опять сказали, вот мы эти отчеты сократили, а вот эти только будут, и мы на законодательном уровне примем это решение, но оставим за регионами и школами право делать внутренние мониторинги. Принципиально ничего не поменялось, — подчеркнула Шарова.

Недопонимание между чиновниками и преподавателями приводит к тому, что пытавшиеся достучаться до властей стажеры просто ушли из школы, а в городе Реж и так не хватает учителей, продолжила собеседница.

У нас маленький городок, не хватает 68 учителей. Школа № 1300 — там 70 преподавателей, то есть не хватает на одну полноценную школу. Это маленький городок, 35 тыс. человек население. В Удмуртии очень низкие зарплаты, в Свердловской области все неплохо, но вот эта подмена понятий, когда федеральные и областные чиновники нас не слышат, занимаются какой-то фигней, — подытожила Шарова.

С 1 сентября в российских школах произойдут изменения. Каждый понедельник в образовательном учреждении будет начинаться с поднятия флага и пения гимна. Еженедельно для детей будут проводить «Разговоры о важном»: беседы о патриотизме. Старшеклассникам расскажут о необходимости ведения специальной военной операции на Украине. Бюрократическая нагрузка на учителей существенно снизится. Преподаватели будут вести журналы успеваемости и готовиться к урокам.